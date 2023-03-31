綠指侯友宜連任後100天頻出包 市府盼勿惡意抹煞

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（中央社記者高華謙新北31日電）民主進步黨新北市議會黨團今天表示，新北市長侯友宜連任後100天發生各種市政缺失，民意調查市民光榮感是6直轄市最後；新北市政府說，勿惡意抹煞基層努力。

民進黨團上午舉行記者會，黨團總召集人鄭宇恩說，侯友宜想選總統，口號越來越多，但都沒感受到好好做事態度，導致許多市政缺失，如果連民眾都無法照顧，要怎麼守護台灣？

黨團幹事長卓冠廷表示，根據TVBS的3月民調，侯友宜施政滿意度比2年前下滑18個百分點；6直轄市城市光榮感，2年前新北以70％排第4，現在「吊車尾」。

黨團說，市府缺失還包括社會安全網漏洞、環境危機、交通擺爛、公安鬆懈、青年困難與產業流失等。

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新北市府透過訊息回應，呼籲民意代表不要為政治操作，惡意抹煞基層努力，近期如安坑輕軌通車營運、環狀線北環段三重蘆洲區段動工，也強化關懷社會弱勢，啟動區里平台，定期召開會報，完善通報系統。

另外，中國國民黨新北市議會黨團也舉行記者會，黨團副書記長江怡臻說，總統蔡英文執政缺藥、缺蛋及電價漲，根據媒體民調，蔡總統執政不滿意度過半，民進黨連民眾最基本需求都無法滿足，卻成天批評在野黨，激化政治對立。（編輯：李明宗）1120331