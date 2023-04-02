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迎接清明連假 兒童到中市觀光旅遊用餐有優惠

2023/4/2 12:04（4/2 12:31 更新）
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迎接清明及兒童節連假到來，台中市許多觀光旅遊景點都推出兒童優惠方案，還有飯店業者重新改裝並以全新菜色迎客。中央社記者郝雪卿攝 112年4月2日
迎接清明及兒童節連假到來，台中市許多觀光旅遊景點都推出兒童優惠方案，還有飯店業者重新改裝並以全新菜色迎客。中央社記者郝雪卿攝 112年4月2日
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）迎接清明及兒童節連假到來，台中市觀光旅遊景點及飯店業者都推出兒童優惠方案，大雪山及八仙山森林遊樂區12歲以下兒童入園可享免費，飯店祭出12歲以下平日用餐免費。

今天是清明及兒童節5天連假第2天，林務局東勢林區管理處公布，在5天連假期間，12歲以下兒童可免費進入大雪山及八仙山森林遊樂區，其中大雪山森林遊樂區更於1日至3日舉辦夜間生態觀察活動，活動費用為300元，3到7歲可享150元優惠，3歲以下兒童可免費參加。

台中市飯店業者為迎接清明連假，裕元花園酒店斥資重新改裝人氣餐廳喆園鮑魚中餐廳，在連假前夕再度開張迎客，店內呈現濃濃古典氣息，慶祝開幕推出一鴨三吃套票，祭出61折優惠，還推出全新菜色金湯酸菜水煮魚、鮭魚汕頭沙茶鍋、椒麻川味水煮牛煲等，4月底前消費滿千可獲得摸彩券1張，獎品有住宿券、餐券等。

台中日月千禧酒店旅覓酒吧特別針對小朋友最喜歡的果汁，和知名親子創意園區紙箱王合作推出就是愛果汁聯名活動，4月無論內用、外帶新鮮果汁都贈送紙箱王聯名限定包裝，1杯送1個，若一次點用2杯，除了贈送紙箱王聯名限定包裝，再加贈紙箱王大坑店門票及鐵路體驗券各1張。

星享道酒店適逢週年慶，餐券享79折優惠外，還於4月份推出兒童優惠活動，平日午、晚餐12歲以下兒童只需1名位成人陪同用餐，即可免費入場，讓全家人一起大飽口福及享用美食。

台中福華飯店推出親子文創市集，今天為小朋友舉辦零負擔蛋糕手作裝飾體驗活動，讓全家大小一起發揮創意自手動手裝飾無麩蛋糕捲，並享受美味健康午茶。（編輯：張銘坤）1120402

#台中市
#大雪山森林遊樂區
#林務局東勢林區管理處
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