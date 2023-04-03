台南加強墓地防火 義消支援水肥車引目光

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台南市公墓區在清明連假出現不少掃墓人潮，消防局結合民間資源加強巡邏警戒及駐點防火宣導，有熱心的義消提供自家水肥車支援勤務。（台南市消防局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年4月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市公墓區近日出現不少掃墓人潮，消防局結合民間資源加強巡邏警戒及駐點防火宣導勤務，有熱心的義消提供自家水肥車支援提供水袋等服務，吸引不少民眾好奇眼光。

一輛水肥車貼著「打火弟兄」貼紙，和消防車共同在公墓巡邏，掃墓民眾上前詢問，才知道原來是鹽水消防隊義消於清明連假期間提供自家事業使用的水肥車，協助進行防火宣導等勤務。

台南市政府消防局第一救災救護大隊副大隊長陳永昌今天接受媒體聯訪表示，鹽水區有18座公墓，目前正值清明時節，民眾前往掃墓緬懷先人，整理墓地及燃燒金紙。但天乾物燥，若火源管控不當，很容易引起火警，除了讓消防人員疲於奔命，救災耗費水源加劇缺水問題，並衍生空氣汙染問題。

陳永昌表示，為便利民眾掃墓及減少火災，鹽水區公所已事先雇工除草，並於各公墓區擺放水桶及水袋供民眾用來撲滅火源，鹽水消防分隊結合義消等民間資源，至轄區各公墓巡邏警戒，並向民眾宣導防火。

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他說，鹽水消防分隊義消吳宗政本身從事包通、流動廁所租售事業，因業務所使用的水肥車配有高壓水霧噴槍，除可以裝水提供民眾水袋外，在雜草火警初期也可協助防阻火勢擴大延燒，成為消防人員得力助手。

陳永昌指出，民眾可多支持「以功代金」，減少燃燒紙錢，不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，並記得撲滅餘燼、將垃圾帶走，降低墓地火災發生機率。（編輯：孫承武）1120403