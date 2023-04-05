克服天生左手障礙 沈方惠國際技能賽獲烹飪金牌

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新北市政府教育局5日表示，莊敬工家畢業生沈方惠克服肢體障礙及挫折，在第10屆國際展能節職業技能競賽榮獲西餐烹飪職類金牌。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年4月5日

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市政府教育局今天表示，莊敬工家畢業生沈方惠，細緻的東西握不太住，切菜也不順，但克服肢體障礙及挫折，在第10屆國際展能節職業技能競賽，榮獲西餐烹飪職類金牌。

新北市教育局今天表示，第10屆國際展能節職業技能競賽（International Abilympics）3月22日至25日在法國梅斯（Metz）舉辦，台灣共28名身心障礙國手參賽，共獲得8金、9銀、3銅及1座特別獎，表現亮眼。

教育局以新聞稿表示，新北市選手沈方惠從小因肢體障礙，常遇到異樣眼光；但在益友及師長相互扶持與鼓勵，重拾信心建立友善職場關係。

沈方惠回歸學校唸書後，對餐飲產生興趣，更對西餐烹飪職類興趣濃厚。畢業後雖投入職場，仍想挑戰身心障礙技能競賽，常與夥伴練習到深夜，終獲金牌圓夢。

沈方惠透過新聞稿表示，感謝老師方政裕教導人生道理，還推薦工作、建立人脈，並鼓勵自己挑戰技能競賽。同時，感謝母親冒著難產風險生育與養育，才有機會讓他就讀莊敬工家及景文科技大學。

方政裕表示，沈方惠從小天生左手有障礙，握不住細緻的東西，切菜也不順，大家集思廣益努力克服，熬過5年備賽期間，從2018全國技能競賽開始，歷經國手選拔資格賽，過程雖不順利，但不斷期勉沈方惠，最終在國際技能競賽為台灣奪下西餐烹飪職類金牌。

教育局表示，鼓勵孩子依興趣及性向適性選擇未來的道路，推動技職教育三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，補助學校多元資源，培養學生專業的知識與技能。（編輯：李錫璋）1120405