雲林綠營包下高麗菜田 10元自採1顆帶回家1顆捐公益

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民進黨雲林縣黨部5日包下水林鄉一處3分地的高麗菜田，開放民眾採摘，2顆只要10元，1顆帶回家，另1顆捐給水林鄉各村長青食堂，幫助菜農同時也做公益。中央社記者姜宜菁攝 112年4月5日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）高麗菜價格低迷，民進黨雲林縣黨部今天包下水林鄉一處3分地的高麗菜田，開放民眾採摘，2顆只要10元，1顆帶回家，另1顆捐給水林鄉各村長青食堂，幫助菜農同時也做公益。

根據西螺果菜市場拍賣價格顯示，高麗菜上月底均價不到新台幣5元，雲林縣政府積極媒合、促銷；菜價低迷，農民考量採收、運輸等成本，配送到市場根本不敷成本，乾脆開放田間給民眾自採，每顆只要10元。

民進黨雲林縣黨部為幫助農民，包下水林鄉一處3分地的高麗菜田，主委林金忠今天與黨職人員一同下田，幫助農民促銷，2顆只要10元，一顆帶回家、另一顆捐給水林各村長青食堂。

林金忠表示，民進黨主席賴清德要求民進黨要走向公益團體形式，地方黨部陸續辦理各項公益活動，最近高麗菜價跌，所以黨部發起助農民促銷高麗菜活動。

高麗菜農、水林鄉塭底村長黃志金說，他與友人一起合種，結果採收期時碰到價格低迷，契作的盤商因價低不來採收，原本每顆2公斤，放到現在長到快5公斤。

黃志金指出，之前拍賣市場一件20公斤只賣200元，近日拍賣價格稍有回升，但仍不敷成本，加上太大顆銷售不易，索性開放給民眾自採。

有些旅外返鄉掃墓的民眾帶著塑膠袋前來採摘，也有鄰近縣市的民眾開著小貨車前來，住在嘉義縣的黃姓男子與友人摘了100顆，他說，要帶回家與鄰居、親友分享。

另外民進黨雲林縣黨部明天上午10時在民進黨立委劉建國服務處販售高麗菜，1顆10元，售完為止。（編輯：陳仁華）1120405