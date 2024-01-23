苗縣推夜宿站、友善旅館及保暖專車 助街友抗寒

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）寒流發威，苗栗縣政府今天指出，持續結合民間單位協助街友抗寒，推出臨時夜宿站、友善旅館及出動貨車變身成避寒專車備有保暖乾糧物資，三管齊下防止低溫憾事發生。

入冬後最強一波寒流來襲，中央氣象署今天清晨觀測台灣本島平地氣溫，苗栗縣三灣鄉大河站最低，僅攝氏4.6度。

苗栗縣政府社會處指出，因應這波超強寒流，結合人安基金會、苑裡東里家風提供臨時夜宿服務，並針對街友聚集地區與縣內6家友善旅館合作，協助街友短暫時期避寒措施。

縣府也與創栗協會合作，出動5噸重貨車作為避寒專用車，停設於苗栗市正德愛心廚房前方停車場，提供街友上車避寒、臨時夜宿，內部另備有保暖用品（睡袋、毛毯、暖暖包）及礦泉水、乾糧、便當等禦寒物資。

社會處統計，昨夜共計12名街友使用避寒專車及友善旅館服務，避免因低溫而導致憾事發生。

針對這波寒流，社會處指出，禦寒專案採三管齊下，希望透過多元管道協助街友、無家者緊急避寒棲身處所。

社會處表示，民眾若發現街友長期露宿在車站、公園、地下道等公共場所，可先請派出所協助緊急避寒，另通報社會處037-332053、1999為民服務專線，提供相關社會福利服務。（編輯：戴光育）1130123