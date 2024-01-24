蔣月惠選立委未達門檻保證金遭沒收 丟環保雞蛋抗議

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）無黨籍屏東縣議員蔣月惠挑戰屏北立委落敗，因得票數未達門檻，新台幣20萬元保證金遭沒收，今天她到屏東縣選委會丟「環保雞蛋」抗議；縣選委會表示，一切依法辦理。

蔣月惠二度挑戰屏東縣第1選區立委，這次拿到2萬5270票，比起上屆2萬4118票，增加1152票，她在選後以為可以領回保證金，準備全數捐給羅騰園肢體殘障協會，未料最後因為未達門檻，保證金被沒收。

屏東縣選委會指出，保證金退回標準依選舉人數計算，屏北區選舉人數為31萬9941人，依選罷法規定未當選的候選人，得票不足選舉區選舉人總數10%，保證金不予發還；因此，蔣月惠得票數須超過3萬1994票，才可以領回保證金，一切依法處理。此次屏北立委選舉有6人登記，共有4人被沒收保證金。

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蔣月惠不滿保證金遭沒收，今天前往屏東縣選委會丟環保雞蛋抗議並遞陳情書。她接受媒體聯訪表示，選舉保證金的退還門檻過高，並不符合公平原則，認為應依投票率計算退還門檻，才能體現人民意志；另外，選舉保證金訂定標準應考慮候選人經濟狀況，並將沒收金額限制在一定比例內，以減輕候選人負擔。

「我們丟的不是雞蛋，是問題」，蔣月惠說，選舉保證金的退還門檻降低至得票數達總數的5%，才能確保候選人認真參選程度。（編輯：陳仁華）1130124