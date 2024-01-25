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公東高工木工訂單增加 校方感謝社會支持

2024/1/25 14:21（1/25 15:21 更新）
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台東縣政府支持公東高工木工科實習工廠，連2年採購國產材木製椅，放置縣府公共空間供民眾使用，縣長饒慶鈴（中）前往參觀製作過程。（台東縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年1月25日
台東縣政府支持公東高工木工科實習工廠，連2年採購國產材木製椅，放置縣府公共空間供民眾使用，縣長饒慶鈴（中）前往參觀製作過程。（台東縣府提供）中央社記者張祈傳真 113年1月25日
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（中央社記者張祈台東縣25日電）台東縣公東高工受少子女化衝擊，被列專案輔導學校，學校擬出售校地彌補財務缺口，校方表示，連月木工訂單暴增，感謝社會愛心；台東縣府也連2年採購木椅，支持學生創作。

公東高工校長李恭榮今天接受中央社記者採訪指出，列專案輔導學校消息曝光後，受到各界關懷及善心捐款挹注，木工訂單也增加很多，因人力有限加上手工製作，需要等待3個月才能出貨，很感謝善心人士支持，帶給學生很大的信心。

台東縣府指出，去年向公東高工購置7張國產材木製椅，放置在縣府辦公大樓長廊等處頗獲好評，今年再購置洽公座椅，以實質採購支持學生創作。

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台東縣府今年訂購5張榫接木造ㄇ型長凳，椅面及椅腳均採用國產人造林，台東縣長饒慶鈴前往參觀製程，看到接近完工的成品質感極佳，她說，相信能大大提升公部門公共空間舒適度及美感，迎接嶄新一年。

饒慶鈴說，過去多次拜訪木工科實習工廠，感受到學生作品兼顧質感跟實用性，加上近年跟林業保育署台東分署合作，產製多款國產林木家具，尤其傳統接榫技術令人驚豔。（編輯：郭諭儒）1130125

#台東縣府
#公東高工
#饒慶鈴
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#台東縣公東高工
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