大台南觀光城面臨拆除 自治會攤商激動陳情

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府決議拆除啟用40年的南區「大台南觀光城」，自治會攤商今天前往市府陳情，情緒一度激動；經濟發展局表示，將持續協調，也會協助安置轉介到其他合法市場。

「大台南觀光城」攤商因接到高雄高等行政法院公文，以為市府將強制拆除「大台南觀光城」，今天前往市府陳情，高喊「要生存」、「政府要照顧」，政府若欲收回應先做好安置配套，否則一定抗爭到底。

市府經發局表示，市府已和「大台南觀光城」攤商終止合約，考量現有攤商及弱勢族群，將同步協助安置轉介到其他合法市場，市府也會持續協調。

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「大台南觀光城」建於民國72年，73年啟用，當時是前台南市長蘇南成安置臨時攤販，後來生意凋零。市府去年4月曾調查，8棟建物原先規劃204個鋪位，其中176鋪使用中，實際營業僅64鋪，營業率36%，其他112鋪作為工作室、住家或倉庫使用。

市府考量大環境變遷及消費習慣改變，「大台南觀光城」商機沒落，建物及下方箱涵出現安全疑慮，決議拆除回歸排水使用，打造綠川水岸廊道，啟動地方繁榮發展。（編輯：謝雅竹）1130125