高市府偕勞動部聯檢石化廠 發現缺失將裁罰16萬元

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市副市長羅達生與勞動部次長王安邦今天率隊前往林園工業區1家化工廠實施春安督導檢查，發現有防爆電氣設備防護不足、未確實接地、管線設備鏽蝕等缺失，將依法裁處16萬元。

羅達生與王安邦上午率市府勞工局、勞動部職業安全衛生署，前往林園工業區1家化工廠實施春安聯合督導檢查，檢查重點包括火災爆炸預防、危害化學品與機械設備操作安全、承攬管理及作業管制等事項。

勞工局會後新聞稿指出，檢查結果發現防爆電氣設備防護不足、未確實接地、管線設備鏽蝕、高壓氣體標示不清及計測裝置故障、工作通道及梯面未保持安全等缺失，將依法裁處新台幣16萬元罰鍰。

羅達生表示，勞工局在春安期間已責令57家列管的石化廠提報安全衛生整備計畫，業者應依計畫加強自主評估、作業管制與內部稽核，尤其針對火災爆炸預防與承攬管理務必依標準作業程序，按部就班執行查驗與檢核。

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羅達生指出，年關將屆，為加強防範業者可能因趕工疏忽工安措施情況，勞工局每天派員執行石化業督檢，若發現重大違規缺失，一律勒令停工、重罰，呼籲業者勿心存僥倖，也提醒勞工一定要確保安全再上工。

勞工局長周登春說，春節期間石化產業大多繼續維持運作生產，除應強化火災爆炸預防與承攬管理外，也務必加強整備、演練各項應變措施，確保相關安全機制、人力與資材都能到位。工安無假期，務必時刻戒慎。（編輯：孫承武）1130126