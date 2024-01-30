因應年節返鄉 台中火車站周邊加強停讓行人稽查

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（中央社記者蘇木春台中30日電）農曆年節將近，返鄉人潮湧現，台中第三警局今天表示，台中火車站周邊路口，去年起列為禮讓行人示範路段，共開出99張罰單，年節期間將持續加強取締，維護行人安全。

台中市政府警察局第三分局今天表示，避免「行人地獄」污名，台中第三警分局去年起，選定人潮雜沓的台中火車站周邊，作為禮讓行人示範路段，經統計民國112年間於火車站周邊的復興路與大智路段，共開出99件未停讓行人違規罰單。

警方指出，經警方加強宣導及執法，觀察火車站周邊，已可見開車與騎車民眾，行經路口時多有停讓行人的習慣，顯見用路安全觀念已大幅提升，希望透過宣導及取締併行的方式，讓駕駛行近路口時，都能減速暫停確認有無行人再通過，確保行人通行安全。

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另外，台中第三警分局分析，112年轄內發生的交通事故案件，發現其中無號誌路口計死亡4人、受傷1991人，警方也提醒民眾，行經無號誌路口或閃紅燈未停等，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣600元以上到1800元以下罰鍰。

台中第三警分局分局長謝有筆表示，113年加強重要節日安全維護工作期間，為守護用路安全，將持續針對酒後駕車、闖紅燈、併排停車及汽機車未停讓行人等加強稽查取締。其中，台中火車站周邊因應返鄉人潮，也將持續加強汽機車未停讓行人稽查取締，維護行人安全。（編輯：謝雅竹）1130130