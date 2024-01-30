晶品城擬過年後封館 竹市府：審查未來經營內容

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）新竹市BOT立體停車場及購物中心「晶品城」將於農曆年後封館。竹市府表示，晶品公司擬重新調整經營方向，市府會依契約及相關規定審查未來經營內容，維護市府權益。

民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，晶品城是新竹市第1座BOT （民間興建營運後轉移模式）立體停車場及複合式購物中心，由「晶品開發實業股份有限公司」得標，起初將附屬商場晶品城購物廣場委予「晶御股份有限公司」營運。

劉康彥指出，晶品開發實業於去年4月與晶御解約，導致晶品城商場改由博鉅行銷公司承租，設櫃廠商去年7月被告知要重新簽訂進駐契約，契約期限只到113年1月31日，引發攤商不滿，陸續退場。

晶品城今天表示，目前館內還有攤商營運中，農曆春節將至，有部分攤商希望能繼續營運，待農曆年後攤商全數遷走後，擇期全面封館。

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竹市府交通處透過文字表示，晶品公司與櫃位攤商糾紛，依市府2013年與晶品公司所訂立的投資契約規定，該公司與其代理人、受僱人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運所生的所有權利義務由民間機構負責。市府無法介入，已要求業者妥善處理。

有關晶品城未來規畫，交通處指出，晶品公司擬以大環境考量，重新調整經營方向，市府會依契約及相關規定審慎審查晶品公司未來經營內容，以維護市府權益。（編輯：張銘坤）1130130