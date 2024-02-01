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高雄幼兒園爆疑食物中毒 衛生局採檢釐清中

2024/2/1 15:09（2/1 15:21 更新）
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高雄市鳳山區某幼兒園傳出疑似食物中毒事件，衛生局接獲通報後，1日前往進行疫情調查、人體採檢及督導環境清消，將持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月1日
高雄市鳳山區某幼兒園傳出疑似食物中毒事件，衛生局接獲通報後，1日前往進行疫情調查、人體採檢及督導環境清消，將持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月1日
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄鳳山區某幼兒園近日傳出疑似食物中毒事件，共14名幼童出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀後就醫，目前2人住院，其餘12人已返家休養。衛生局前往稽查，並針對感染病原採檢釐清中。

衛生局今天接獲通報後前往幼兒園進行疫情調查、人體採檢及督導環境清消，截至中午12時，統計共3個班級14人出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀。

衛生局疫調發現，首例個案於1月30日出現症狀，其餘個案陸續於1月31日傍晚後出現症狀並個別就醫，目前2人住院中，其餘12人已返家休養，症狀皆已緩解。

衛生局稽查後發布新聞稿說明指出，經查1月31日共同攝食食品分別是中餐的外購連鎖速食店餐點，及下午點心幼兒園自設廚房所自行烹煮的綠豆湯。

衛生局稽查時，發現幼兒園廚房冰箱放置紙箱、未及時提供食材單據等缺失限期2月2日改善完成，並勒令廚房暫停作業直到複查合格後始得復業。另外連鎖速食店的作業場所尚符合規定，至今未接獲有民眾反映食用後有身體不適情形。

衛生局評估採檢具風險的幼兒園所留存食餘檢體綠豆湯、飲用水、烹調用水、環境檢體計9件，以及連鎖速食店現場供應的雞塊、果汁等計4件及相關檢體共計13件。

衛生局指出，若檢出與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法規定處新台幣6萬元以上罰鍰。同時針對幼兒園及速食店人員共16人進行採檢，感染病原檢驗中。

幼兒園3個發病班級也於今天下午預防性停課至2月5日，並由衛生局督導進行全面環境清消作業。衛生局表示，將持續針對發病個案及接觸者進行健康追蹤至2月8日。（編輯：黃世雅）1130201

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