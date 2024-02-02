竹北市公所清掃出20噸雜物 鄭朝方盼洽公更舒適

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）竹北市公所展開環境大清掃，市長鄭朝方今天表示，公所內雜物多，此次清掃共清運資源回收物近14噸、水銷紙張及包裝箱近6噸，維護公部門整潔。

新竹縣竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北市公所於1月5日至25日展開為期3週的環境大掃除，鄭朝方也親自拿掃帚一同清掃，維護環境的整潔。

鄭朝方說，整潔環境有助思緒清晰能幫助精神集中，有利工作進行，他有感市政要做好，廳舍形象也很重要，上任後要求公所人員整理辦公環境，提升民眾洽公的觀感與舒適度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，這次進行全面大整頓，包含曾淹水的地下室儲藏空間，還清出超過20年的陳年雜物，最後整理出資源回收物近14噸、水銷紙張及包裝箱近6噸，總量相當驚人。

鄭朝方表示，竹北市公所民國78年竣工啟用至今，沒有再做空間設備及動線上的重新規劃，以致於洽公空間已經不符合現今的人口數與行政作業流程，他重新規劃空間設備與動線，要讓公所洽公環境更舒適。（編輯：李錫璋）1130202