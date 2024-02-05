管碧玲與孩童共舞 扎根幼兒海洋教育

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（中央社記者張已亷高雄5日電）海洋委員會在高雄市三民區新建辦公廳舍，今天辦睦鄰「管媽海洋童樂會」，邀300多名大小朋友歡樂唱跳；主委管碧玲表示，大樓融入海洋元素，未來定錨高雄，與相關單位共理台灣海域。

管碧玲指出，高雄是以港灣為門戶的海洋城市，海委會則是經略海洋專責單位，未來將定錨高雄，與海洋保育署、國家海洋研究院，合署在高雄市中都重劃區新建辦公廳舍。新建大樓設計將融入海洋元素，呼應中都濕地公園，打造智慧綠建築。

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海洋委員會發布新聞稿指出，今天在新建辦公大樓旁的華頓中都幼兒園與孩童同樂，邀請海洋廉政繪本「小海龜的逆襲」、「台灣鯨讚」作者楊婉怡，由她扮演小丑魚姊姊，帶來富教育意義的歌舞律動，與未來好鄰居及小小主人翁跳起「海龜舞」及「搖滾虎鯨」，傳遞海洋保育與廉潔知識。

現場設置「海洋保育知識小學堂」與孩童互動，並準備海洋廉政繪本及友善海龜指南等送給孩子們，讓海洋保育從小扎根，深化海洋意識。（編輯：謝雅竹）1130205