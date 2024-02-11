內門初二回娘家席開400桌 陳其邁共享團圓氣氛

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市內門區辦桌文化興旺，每年都有春節大年初二回娘家辦桌宴，今年在南海紫竹寺前廣場舉辦，席開400桌，高雄市長陳其邁今天中午出席與民同樂，共享團圓氣氛。

陳其邁先在南海紫竹寺參香祈福後出席辦桌宴，民主進步黨籍立法委員邱議瑩等也參加，席間財神爺現身向大家恭賀新年，希望新的一年，市民有好彩頭。

內門區農會邀在地總鋪師們展現手藝，總鋪師們把在地特色農產與地方新鮮放山雞、封肉與筍干等結合成佳餚，現場還有摸彩和舞台表演等活動，氣氛熱絡。

高雄市政府表示，內門位於山區，早期農產品耕作不易，加上地方信仰蓬勃，廟宇眾多，陣頭傳統隨之興盛，間接帶動辦桌文化興旺，歷年廚藝精湛總鋪師輩出，每年春節大年初二回娘家辦桌訂購非常踴躍，座無虛席。

內門辦桌文化以大碗食材，配料豐富著稱，多在戶外空間舉辦，屬於富有人情味的傳統產業。隨社會經濟風貌轉變，辦桌菜單越來越多元，料理常結合在地食材，具在地性及創新的總鋪師料理應運而生。

此外，陳其邁下午也到旗山鯤洲宮、燕巢區角宿天后宮參香祈福，隨後發小紅包給地方長輩、祝賀新年快樂，並依序發龍年小紅包給現場排隊民眾，分享年節喜氣。（編輯：李明宗）1130211