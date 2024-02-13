配合台鐵春節東部紅眼列車 興東客運8181線增班

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄區監理所今天表示，因應台鐵於春節期間增開花東列車及紅眼班次，興東客運8181路線預計今、明2天配合台鐵自強號5269次紅眼列車、自強號472及5238次，再加開2班次協助接駁。

高雄區監理所運輸管理科今天發布新聞稿表示，興東客運8181路線預計於今天及明天配合台鐵自強號5269次的紅眼列車、自強號472及5238次，再加開2班次協助接駁，有需要的旅客可先向興東客運洽詢。

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交通部公路局今年持續推出使用電子票證搭乘公共運輸享轉乘優惠，民眾只要使用電子票證（含行動支付）搭乘鐵路、國道客運後於10小時內轉乘在地客運公車，即可享有公路客運、市區客運基本里程或一段票免費，優惠期間至14日止。

此外，在春節連續假期間，宜花東搭乘客運另外加碼的在地有腳租賃及4人同行1人免費優惠，可擇一使用，詳情可至公路局網站及高雄區監理所網站「公共運輸疏運專區」查詢。（編輯：謝雅竹）1130213