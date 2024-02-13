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北市推運動中心2.0計畫 改造士林及中山區場館

2024/2/13 15:13
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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市體育局今天表示，將啟動運動中心2.0計畫，打造複合式多功能運動場館，融入在地元素等，目前士林區、中山區正進行場館改進，預計2026年完工營運。

台北市體育局發布新聞資料指出，北市體育活動蓬勃發展，統計12行政區運動中心每年高達1000萬餘使用人次，隨體育場館與設施需求增加，市長蔣萬安宣告打造運動之都，並啟動運動中心2.0計畫。

體育局表示，士林區、中山區運動中心正進行場館改建，預計2026年完工營運，北投區、南港區、萬華區運動中心已啟動設計規劃，將持續覓址，目標在各區打造融入智慧永續、在地特色新興運動中心，讓市民享受優質近便健康生活。

體育局統計北市各行政區運動中心每年使用人次1000萬餘人次，顯示北市運動中心已提供優質、平價、多元設施，並培養穩定使用族群。

體育局指出，隨運動風氣盛行，市民對運動場館及設施的多元使用需求不斷提升，尖峰時段常有民眾大排長龍或場地預約不易等，因運動中心長期高使用率及使用年限長，導致場館及設施設備耗損高，現有12座運動中心已不敷市民需求。

體育局表示，蔣萬安曾在就職週年記者會宣布啟動運動中心2.0計畫，市府正積極在各區增闢運動中心，如士林區克強公園游泳池朝兒童體適能運動中心為特色改建。

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此外，中山區新生公園網球場改造融合無障礙空間設計概念的友善運動場館，將是北市第一座符合國際賽事規格靶場，皆預計2026年完工營運；北投區七虎公園游泳池、南港區玉成公園游泳池、萬華區青年公園游泳池將啟動設計規劃，目標2030年完成改建。

體育局指出，運動中心2.0不僅要打造複合式多功能運動場館，更融入智慧永續、國際競技運動、在地特色等元素，但因北市土地取得不易，已著手盤點各行政區運動場館資源、公有房地、校舍等可利用空間，持續朝各行政區打造特色運動中心2.0目標邁進。（編輯：謝雅竹）1130213

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