工會質疑公幼教保員行政負擔過重 苗栗縣府澄清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）媒體報導苗栗縣要求公立幼兒園繳交過多行政表件，遭全國幼教產業工會質疑造成教保員過重行政負擔。縣府今天表示，將廣泛蒐集教保員、家長意見，兼顧教保品質及行政減量。

聯合報今天報導指出，全國幼教產業工會調查，苗栗縣政府長期要求轄內公立幼兒園每2週要繳交雙週報及課程計畫等文件，且送審後還會因不明原因一再被退件，工會認為此舉造成公幼教保人員行政業務負擔過重，縣府教育處應減少過多文書處理，將時間還給老師及幼兒。

對此，苗栗縣政府教育處發布澄清新聞稿指出，依據「幼兒教保服務實施準則」第13條規定，幼兒園實施教保活動課程，應訂定課程計畫，苗栗縣依據各國小附設幼兒園之主要教學方式，如主題式課程、學習區中區等，採取不同課程計畫之模組及釋例，讓縣內教保服務人員參考，並未限制一定的計畫格式。

教育處表示，每學期開學前，會先請園所針對課程主題及課程活動內容是否適齡、適性、課程目標是否符合課綱6大領域等內容自行檢核，再請苗栗縣幼教輔導團覆核，並視情形規劃入園輔導，且參照其他縣市執行方式，如新竹縣每學年需繳交連貫性活動教案參選，新竹市自本年度寒假起須上傳課程計畫，花蓮、台東縣亦須送課程計畫等，顯示苗栗的幼兒園課程計畫實施方式與其他縣市相同，所稱加重教保員行政負擔應為誤會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對雙週報，教育處說，新北市、新竹市、台中市、屏東縣等部分公私立幼兒園為讓家長了解孩子在幼兒園的教學活動紀實及學習歷程，建立每週報或月刊等親師溝通方式已行之有年，惟其他縣市政府未建立上傳或輔導機制，縣府因此提供雙週報之釋例，引導不熟悉雙週報內容之園所建立教保活動課程呈現架構，各園所可依照各自教學特色調整雙週報格式及內容。

教育處表示，苗栗縣為提升學前教保服務品質，自108學年度起推行國小附設幼兒園定期向家長發布雙週報，深獲家長肯定，未來將廣泛蒐集教保服務人員及家長意見，同時兼顧教保服務品質及教保員行政減量目標，共創親師生三贏局面。（編輯：方沛清）1130219