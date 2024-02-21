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呼吸道疫情升溫 高市開28場雙疫苗社區接種站

2024/2/21 17:29
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市衛生局今天表示，依據中央監測資料顯示目前COVID-19疫情上升且處流行期，高市今天起至3月2日開設28場「雙疫苗」社區接種站，提供成人新冠XBB疫苗及流感疫苗接種。

衛生局今天新聞稿表示，據中央監測資料顯示，目前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升且處流行期，據最新研究指出，12歲以上青少年及成人接種新冠XBB疫苗，保護效益均可達50％，曾感染過新冠者保護效益更高達67％。

衛生局指出，高雄市公費流感疫苗尚餘約2.6萬劑，符合條件民眾把握機會儘速接種，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒及高風險慢性病人更應及早接種。

衛生局今天起至3月2日開設28場「雙疫苗」社區接種站，提供成人新冠XBB疫苗及流感疫苗50歲以上接種服務，施打免掛號費，也可至高雄市新冠疫苗預約系統（https://gov.tw/aeQ）或查詢新冠疫苗隨到隨打院所（https://gov.tw/khU）、高雄市流感疫苗合約院所（https://gov.tw/9WR）預約接種。

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另外，2月19日中央疾病管制署公布今年國內北部發生首例本土麻疹病例，衛生局提醒家長，家中幼童出生滿1歲及滿5歲即符合MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗）公費接種條件，儘快前往接種。

登革熱疫情方面，高雄市上週新增登革熱本土個案5例，感染源分別為新興區4例及鳳山區1例。高雄市今年截至2月19日止累計94例本土個案。因南部地區持續暖熱高溫，高雄市目前仍有零星疫情，呼籲市民切勿輕忽。（編輯：郭諭儒）1130221

#COVID-19
#高雄市衛生局
#高雄市
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