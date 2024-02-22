司馬庫斯賞櫻團11名團員嘔吐送醫 10人出院

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣政府表示，某旅遊團昨天至司馬庫斯櫻花季賞花，11名團員出現嘔吐、腹瀉等症狀送醫，截止今天上午已有10人出院，所剩1名61歲女性因腹瀉次數較多，仍住院觀察中。

新竹縣政府向中央社記者表示，經衛生局初步調查了解，確認此團昨天的早餐及午餐都是從台中市購買的外帶餐食，早餐為三明治（吐司肉片及漢堡肉片），午餐則為海苔飯捲（嫩雞口味）。

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縣府指出，衛生局已採取糞便檢體將送中央檢驗，由於病毒及細菌培養至少需要7天，預估1週後才能確認檢驗結果。目前全案已轉送台中市衛生局辦理後續追蹤。

新竹縣消防局表示，昨天下午4時半許接獲尖石鄉司馬庫斯遊客中心救護案件，為某旅行社一行共18人前往司馬庫斯櫻花季賞花，11名團員及2名司機出現嘔吐、腹瀉、發燒等情況，其中11名團員被送醫，另2名司機自行處理。（編輯：張銘坤）1130222