中市捷順交通欠薪勞資爭議調解 業主未出席破局

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中捷順交通公司積欠駕駛薪資與資遣費，台中市勞工局今天召開勞資爭議協調會，邀勞資雙方就資方應給付工資、資遣費等進行調處，因資方請假未出席而無法進行調解。

捷順交通公司詹姓駕駛表示，捷順交通在台中、雲林、嘉義共有80餘名駕駛，全面臨無薪可領狀況；其中，台中有7條公車路線約30多名駕駛，被積欠的薪資、資遣費約新台幣600多萬元。

台中市勞工局指出，捷順交通股份有限公司積欠工資、資遣費、特休未休工資等勞資爭議案，勞工局安排今天召開調解會議為勞資雙方協商，就資方應給付工資、資遣費、特休未休工資等進行調處，但因資方請假未出席而無法進行調解。

對於今天資方未出席，勞工局表示遺憾，希望資方於會後能有善意回應，以負責任的態度處理勞方訴求，期望盡速解決爭議。

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勞工局指出，這次調解會市府已提供相關法律諮詢服務，並協助勞工向勞動部勞工保險局申請工資及資遣費墊償程序；勞工局也邀集勞工保險局台中市辦事處、市府交通局、社會局及就業服務處列席，提供歇業事實認定、工資墊償、提供急難救助、就業服務與失業給付等相關協處措施。

此外，台中市就業服務處也派員於現場專案受理失業給付申請，並提供求職服務單一窗口，提供各類就業服務資源等，協助勞工轉銜就業，維護勞工權益。（編輯：戴光育）1130223