日本高中與高雄3校師生文化交流 體驗製作紅豆餅

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（中央社記者張已亷高雄5日電）日本長野縣地區24名高中師生，與高雄市立前鎮、福誠及小港高中師生於4、5日進行跨國文化交流。長野師生入班學習、體驗製作台灣傳統紅豆餅、中式湯圓，留下深刻印象。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，日本長野信州24名師生到前鎮高中，與前鎮、福誠、小港高中師生展開為期2天的跨國文化交流，藉由活動了解彼此文化，分享校園及地方生活點滴，成為學生們寶貴經歷，也是兩國教育間的友誼與合作。

教育局表示，3校共17名學生擔任接待家庭，讓日本學生體驗台灣生活，感受南台灣熱情與好客。前鎮高中為長野師生安排豐富多彩活動，包括製作紅豆餅及中式湯圓，不僅是美食饗宴，更是跨越文化的味蕾之旅，長野師生們在互動過程中，了解製作技巧並加深理解台灣文化。

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而在數學課上，台日兩地學生進行摺紙活動。學生們通過趣味摺紙，在輕鬆愉快氛圍中，學習數學知識，同時培養創造力與想像力，長野師生們收穫滿滿，也為此次文化交流與學習之旅增添美好回憶。

前鎮高中校長蘇清山表示，前鎮高中全體師生滿心歡喜，迎接來自日本師生們，分享彼此文化、與世界做朋友。此次文化交流活動促進兩國學生間的友誼與交流，更開啟高雄3校與日本長野信州合作交流教育計畫，為台日兩國校園文化交流合作打下堅實基礎。（編輯：郭諭儒）1130305