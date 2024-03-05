更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

日本高中與高雄3校師生文化交流 體驗製作紅豆餅

2024/3/5 12:07（3/5 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本長野縣地區24名高中師生，與高雄市立前鎮、福誠及小港高中師生於4、5日進行跨國文化交流，長野師生入班學習、體驗製作台灣傳統紅豆餅等。（高雄市教育局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月5日
日本長野縣地區24名高中師生，與高雄市立前鎮、福誠及小港高中師生於4、5日進行跨國文化交流，長野師生入班學習、體驗製作台灣傳統紅豆餅等。（高雄市教育局提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄5日電）日本長野縣地區24名高中師生，與高雄市立前鎮、福誠及小港高中師生於4、5日進行跨國文化交流。長野師生入班學習、體驗製作台灣傳統紅豆餅、中式湯圓，留下深刻印象。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿指出，日本長野信州24名師生到前鎮高中，與前鎮、福誠、小港高中師生展開為期2天的跨國文化交流，藉由活動了解彼此文化，分享校園及地方生活點滴，成為學生們寶貴經歷，也是兩國教育間的友誼與合作。

教育局表示，3校共17名學生擔任接待家庭，讓日本學生體驗台灣生活，感受南台灣熱情與好客。前鎮高中為長野師生安排豐富多彩活動，包括製作紅豆餅及中式湯圓，不僅是美食饗宴，更是跨越文化的味蕾之旅，長野師生們在互動過程中，了解製作技巧並加深理解台灣文化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

而在數學課上，台日兩地學生進行摺紙活動。學生們通過趣味摺紙，在輕鬆愉快氛圍中，學習數學知識，同時培養創造力與想像力，長野師生們收穫滿滿，也為此次文化交流與學習之旅增添美好回憶。

前鎮高中校長蘇清山表示，前鎮高中全體師生滿心歡喜，迎接來自日本師生們，分享彼此文化、與世界做朋友。此次文化交流活動促進兩國學生間的友誼與交流，更開啟高雄3校與日本長野信州合作交流教育計畫，為台日兩國校園文化交流合作打下堅實基礎。（編輯：郭諭儒）1130305

#日本
#高雄市政府教育局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.219