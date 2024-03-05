30年志工帶領訪水金九秘境 新北文化行旅即起報名

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北黃金博物館推出「新北市文化行旅」邁入第13年，由館內志工精選「九份舊情風華」「水湳洞縱走」「礦業遺址的探訪」等秘境路線，深度探訪地方人文風情，即日起開放報名。

黃金博物館館長林文中今天透過新聞稿表示，新北市文化行旅活動由黃金博物館志工隊規劃及辦理，志工隊在開館前就已成立，多人已服務超過30年，對水金九地區文史田野調查豐富，經多次踏查及研討後精選出3條秘境路線，每年3月至6月舉辦。

林文中表示，3月梯次以「九份舊情風華路線」為主題，在輕便路、昇平戲院、頌德公園、基山街與豎崎路等著名地標下，探訪聚落舊風情新風華；4月梯次是「水湳洞縱走路線」，探詢黃金瀑布及陰陽海。

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林文中說，5月「礦業遺址的探訪」帶民眾循金瓜石礦業歷史找回過去繁榮採金歲月；6月梯次是「聚落文化史蹟體驗」，深入金瓜石地方聚落，領略金瓜石、水湳洞、九份山城特色與地方景觀。

黃金博物館說，活動全程約需要2至2.5小時，採精緻小團辦理，報名費每人新台幣100元，額滿為止，詳細活動內容及報名請至官網（http://www.gep.ntpc.gov.tw/）查詢。（編輯：張銘坤）1130305