板橋第2座運動中心動土 新莊等3區也規劃增建

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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市今天動土興建板橋第2座國民運動中心，預定民國115年9月完工。新北市長侯友宜今天表示，將於人口逾25萬的新莊、三重及中和等行政區各規劃興建第2座國民運動中心。

侯友宜今天在新北市光復高中主持板橋第2座國民運動中心動土典禮，他表示，新北市現有16座國民運動中心及2座水上運動中心，將規劃在人口逾25萬的行政區各興建第2座國民運動中心。

他接受媒體聯訪時指出，板橋第2國民運動中心以自由車的訓練場所為主軸，另新莊、三重、中和這些人口數比較多的行政區，只要有適當的地點且與第1座運動中心有一段的距離，會繼續興建第2座運動中心，以照顧到整個區域的市民。

新北市體育局表示，持續一館一特色為目標，板橋第2國民運動中心除游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場等核心運動設施，還以光復高中體育發展重點項目－自由車為特色運動項目，設立專業級自由車訓練室，打造成新北市「自由車訓練基地」。

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新北市工務局指出，新北市第17座國民運動中心是由蘆洲湧蓮寺捐建，目前已動土興建；板橋第2國民運動中心將是第18座國民運動中心，也是繼蘆洲區後，第2個擁有2座國民運動中心的行政區。

工務局表示，板橋第2國民運動中心總經費新台幣12億6000萬餘元，將興建地下1層、地上8層建物，除供民眾運動使用，還規劃獨立出入口給光復高中上課使用，預定民國115年9月完工。（編輯：戴光育）1130306