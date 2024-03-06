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台北花伴野餐16日登場 5大主題邀民眾同樂

2024/3/6 17:41（3/6 17:56 更新）
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台北市觀傳局16日將在大安森林公園舉辦「2024花伴野餐」活動，為響應無塑生活，除鼓勵民眾使用環保餐具，也提供預先報名者兌換限量野餐墊，目前報名已額滿。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月6日
台北市觀傳局16日將在大安森林公園舉辦「2024花伴野餐」活動，為響應無塑生活，除鼓勵民眾使用環保餐具，也提供預先報名者兌換限量野餐墊，目前報名已額滿。（台北市觀傳局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月6日
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）結合台北杜鵑花季，台北市觀傳局16日將在大安森林公園舉辦「花伴野餐」，今年活動分為5大主題，包含現場演奏、寵物競賽、草地瑜伽等，邀請民眾一同感受春日美好。

台北市觀傳局規劃，2024台北花伴野餐分為享受音樂展演的「樂派對」、體驗彈珠台等復古童玩的「享樂活」、舉辦寵物競賽及講座的「毛小孩」、鼓勵親子閱讀的「閱親子」及設置多國運動遊戲道具的「潮國際」5大主題野餐區。

觀傳局表示，為響應無塑生活，除鼓勵民眾使用環保餐具，也提供預先報名者兌換限量野餐墊。目前報名已額滿，但當天下午3時後，若尚未發送完畢，開放民眾至各區報到處排隊領取。

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觀傳局介紹，花伴野餐當天上午10時至下午5時精彩不間斷，除各區專屬活動，還有文創及輕食市集，並攜手公館商圈、永康商圈、師大龍泉商圈及台北晶華酒店、福容大飯店等在地業者，推出消費優惠及聯名商品。

此外，觀傳局表示，15日入住台北市合法旅宿並至官網完成登錄者，前100人將能在花伴野餐當天兌換環保餐具組；參加11家特約旅遊業者推出的「台北花伴野餐旅行趣」遊程，還有機會獲得限量野餐墊。（編輯：張銘坤）1130306

#大安森林公園
#台北市
#台北市觀傳局
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