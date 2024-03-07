北市計程車運將免費健檢報名起跑 名額1523人

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市交通局今天宣布，年度計程車駕駛人免費健康檢查報名啟動，今年項目包含肝、腎及心血管功能等24項，共提供1523個名額，額滿即停止受理報名。

台北市交通局考量計程車客運業工作環境不同，部分駕駛人並非受雇於公司，因此每年提供一定額度免費健康檢查，盼照顧運將健康並提供市民安全乘車服務。

交通局公共運輸處發布新聞稿表示，今年度免費健檢開始受理報名，此次檢查項目共24項，包含視野及夜視、尿液、血液、肝功能、肝炎、腎功能、糖尿病、痛風、血脂肪檢查及口腔癌、攝護腺癌（男性）、卵巢癌（女性）等，市值約新台幣7000元。

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公運處指出，設籍台北市且領有有效職業駕照、執業登記證的計程車駕駛人就符合受檢資格，可持相關證件至台北市各計程車服務站等地點報名，4家特約醫院都提供免費餐點及2小時停車，名額為1523人。

公運處表示，去年的檢查報告顯示，由於計程車運將工時長、作息不固定且缺乏運動，許多人有腰椎異常、脂肪肝、心血管方面問題，呼籲運將除透過免費健檢及早發現身體警訊，也要持續追蹤、治療，平時更要加強身體保健。（編輯：方沛清）1130307