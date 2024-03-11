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南投「泡麵土地公」信眾3天吃5萬碗 志工亂倒渣惹議

2024/3/11 20:57
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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）中寮鄉石龍宮以拜土地公、吃泡麵聞名，適逢「頭牙」土地公生日，廟方統計近3天吃掉5萬碗泡麵；另外，廟內志工被拍到將泡麵殘渣倒進溪流，廟方對此致歉、環保局將派員了解。

今天是農曆2月初2「頭牙」、土地公生日，以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮近日湧入大批信眾，不少人拿泡麵來拜，廟方也提供免費泡麵供現場享用，石龍宮統計，9日到今天共湧入約5萬人次，3天供應近5萬碗泡麵，若從農曆春節計算至今，則吃掉約120萬碗。

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另外，有民眾也拍到疑石龍宮人員將泡麵殘渣倒進一旁溪流，質疑身為宮廟卻破壞環境。對此，石龍宮解釋，廟內設有廚餘處理設備，被拍到亂倒泡麵殘渣是信徒志工，志工可能不了解廚餘回收流程，也想說要餵魚避免浪費而倒入溪流，廟方對此錯誤行為表示抱歉。

南投縣環境保護局向媒體表示，針對民眾檢舉中寮鄉石龍宮有民眾任意傾倒未吃完食物情事，近日將派員到場了解事實，初步得知是個人行為，行為人可依廢棄物清理法開罰新台幣1200元至6000元，若嚴重污染水質也可依水污染防治法開罰3萬元到300萬元。（編輯：黃世雅）1130311

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