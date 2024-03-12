全國動物醫院台中血庫中心成立 毛孩挺身拯救生命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）國立屏東科技大學獸醫輸血醫學中心拯救超過600隻毛孩，今天攜手全國動物事業群成立「全國動物醫院台中血庫中心」，號召飼主帶著健康毛孩挺身拯救生命。

屏科大獸醫輸血醫學中心為台灣首座公辦動物血庫，2016年營運以來，已招募到159隻捐血毛孩，拯救逾600隻同伴，而公益性質理念獲全國動物事業群認同，進而合作成立「全國動物醫院台中血庫中心（NVH Taichung Blood Bank）」，今在台中市全國動物事業群亞太營運總部開幕。

屏科大獸醫輸血醫學中心主任蔡宜倫會中指出，拯救生命成就幸福是中心使命，以公益為初心，保障捐血及輸血動物福祉，捐血過程層層把關，提供高品質和安全血液品項，盼一起為守護毛家庭幸福而努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全國動物事業群執行長陳道杰說，全國動物醫院24小時台中總院於2019年成立台中第一座捐血站，2023年更進一步完成血庫中心的建置，依據屏科大獸醫輸血醫學中心的高規血品保存與使用方法，大幅提升院內動物緊急輸血救命的效率，雙方合作完成血庫中心建置，將來持續以愛出發，致力維護動物福祉。

屏科大提及，熱血毛孩捐助的血液，經獸醫輸血醫學中心制定系統程序進行處理後，將血品授權予全國動物醫院台中總院專業保存及使用；也會針對系統程序內的血液交叉配對技術展開培訓課程，以利合作院方在進行血液相關醫療行為時，能更妥善守護動物福祉也提升醫療品質。（編輯：吳協昌）1130312