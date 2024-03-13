加速未登記工廠納管 高市輔導團隊到廠免費諮詢

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（中央社記者林巧璉高雄13日電）高雄市有3365家業者申請未登記工廠納管，高雄市經發局表示，未登記工廠納管案件通過比率超過8成，市府今年將成立輔導團隊到廠提供免費諮詢，另設工作坊讓業者交流所遇困難。

經發局表示，以「全面納管」及「就地輔導」原則，積極協助納管工廠合法化，除加快各階段審件進度，也持續舉辦各式說明會，協助業者了解未登記工廠合法化辦理程序，提供工廠改善方向及解答業者對法規疑問。

經發局新聞稿指出，針對部分位於農產業群聚地區的未登記工廠納管案件，藉由農工合作平台形式，由經濟部產業發展署邀集專家學者、農業部、地方政府相關局處，共同辦理現勘並開會討論，據以建議業者辦理方式。

另外，針對個案法律適用或審認疑義，由經發局蒐集案件資訊，邀集經濟部產業發展署輔導團隊，逐一討論或至工廠訪視輔導，藉由尋求專業法律意見及實務見解，以全面納管、就地輔導為最終目標。

專家黃奕翔表示，納管工廠於改善計畫階段需著重環境保護、消防安全、廢污水處理等議題，說明會除可協助業者了解為何需要進行工廠改善，以及如何選擇合適的改善方式，更進一步說明企業永續經營的概念。

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高雄市田園工廠創新協會理事長吳國珍表示，經濟與工業發展息息相關，但現今地球環境日趨嚴峻，水質污染、空氣污染及淨零碳排等是大家都應該關注的議題，對於工業重鎮的高雄更為重要。

經發局指出，為加速核定工廠改善計畫，市府今年將成立輔導團隊，到廠提供免費諮詢服務及現場輔導補正資料。另預計開設工作坊，邀請地方業者交流，了解業者在合法化過程遭遇的困難或疑慮。（編輯：郭諭儒）1130313