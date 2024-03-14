新北金山第一市場公辦都更公展 允降門檻增獎勵

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市政府都市更新處為推動金山第一零售市場辦理公辦都市更新案，配合劃定更新地區，將同意門檻由80%降低至75%及提高時程獎勵等獎勵誘因，即日起公開展覽30天。

新北市都市更新處今天發布新聞稿表示，金山第一公有零售市場於民國67年設立至今已逾46年，商業活動興盛，但攤位狹小且設備老舊，導致環境品質不佳。

都市更新處指出，為加速公有老舊市場活化及更新重建，維持市場機能，推動金山第一市場公辦都更並配合劃定更新地區範圍，面積共4241.54平方公尺，更新地區範圍鄰近金山老街。

新北市都市更新處長林炳勲表示，市場用地劃設區位多處於交通便利區域，但推動更新事業時往往受限產權複雜、各項法令限制等因素造成推動不易，劃定更新地區，可適度降低同意比率及提高時程獎勵等誘因。

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他指出，未來公辦都更將採多目標使用開發方式，規劃興建商業及住宅使用複合式大樓，除可活絡當地經濟活動外，也提供更友善人行空間，改善都市環境。

都市更新處表示，全案自3月14日起至4月12日進行公開展覽，並於3月27日下午3時舉辦說明會。若住戶或團體有建議意見，可於公展期間以書面方式或於說明會當天提出，以供都市計畫委員會參考審議。（編輯：戴光育）1130314