北市加強活化淡水河岸 擴大腹地新設陸橋更親水

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）北市將花5年、新台幣18億，將淡水河中興橋下游至敦煌碼頭活化為水岸新亮點，包含新設步道及人行陸橋、擴大碼頭空間等、打造水上遊憩基地等，2026年底會有部分成果。

台北市長蔣萬安在市政會議上拍板，決議進行淡水河水岸空間環境營造，規劃範圍為淡水河中興橋下游至高速公路橋的堤外河濱公園（含水域範圍及敦煌河飄碼頭），包括淡3疏散門至淡6疏散門周邊設施及堤內玉泉公園、淡 5與民生西路交叉口、迪化污水處理廠區域。

水利處表示，過往工程比較陽剛，這次則要結合空間地景、人文美感、景觀生態等面向，打造親水氛圍與空間，順序約為西區水岸時空廊道、大稻埕至敦煌沿線水岸步道工程、敦煌水上遊憩基地、大稻埕花火映像再造，總經費預估18億元。

在西區水岸時空廊道部分，將新設跨堤人行陸橋，橋下則有休憩空間；並將大稻埕至敦煌碼頭沿路的步道拓寬，由6公尺擴寬為8公尺，並規劃人與自行車分流。

水上遊憩基地方面，除了新設遊艇碼頭及水岸步道，新打造「敦煌水岸夕照觀景台」，可以欣賞飛機起降與夕陽美景；並以立墩柱橋方式擴大大稻埕貨櫃市集空間，以線性廣場概念串聯涼亭場域，並翻新棚架與座椅等。

水利處表示，將把廟埕作為休閒廊道，留設搭建主舞台的廣場空間，配合大稻埕拓寬，將人流向南引導至圓形廣場，並增加圓形鋪面與綠帶。

水利處說，今年下半年將啟動規劃設計，預計先施作水岸步道擴寬與遊艇碼頭，2026年會有初步成果。（編輯：張銘坤）1130314