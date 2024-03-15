蘭嶼電纜地下化明年底達標 管路工程今年完工

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（中央社記者賴于榛台北15日電）為降低天然災害對蘭嶼的影響，行政院去年核定台電提的蘭嶼全島電纜地下化專案。工程會主委吳澤成表示，工程目前按部就班，今年6月底前管路部分可完成30%、年底完工，整體工程預計明年底達標。

小犬颱風去年10月侵襲蘭嶼，造成電力、道路、設施等毀損，除了投入災後復原，行政院長陳建仁在災後兩週內通過台電公司所提「蘭嶼全島電纜地下化專案計畫」，投入總經費約新台幣10億元，期盼降低颱風等天然災害對蘭嶼的影響，預計2年完工。

督導蘭嶼復原進度的吳澤成對中央社記者表示，蘭嶼因為風災所致的道路、管線毀損等均已搶修完畢，另外，蘭嶼鄉公所提報觀光、公路系統、建築、學校、漁港等5類災後復建工程，總共核列35件1.74億元，已全數交付規劃設計，鄉公所預計在颱風季來臨前、5月底前完成招摽。

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至於蘭嶼電纜地下化計畫部分，吳澤成說，計畫依照地區分為6案進行，目前正進行管路工程施工，預計6月底可完成30%進度、7.5公里，年底全數完工；電氣工程正進行設計作業中，預計6月底完成設計，配合管路工程進度交辦施工，整體工程預計明年底達標。

此外，小犬颱風毀損多艘代表雅美族文化之一的拼板舟，政院去年底核定受損船隻專案救助計畫，拼板舟1人船將補助20萬元、2人船補助30萬元，10人船為100萬元，由原民會及台東縣政府進行認定救濟對象，申請期限到今年11月底。（編輯：張均懋）1130315