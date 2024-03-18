新店人口增車多回堵 新北警允疏導擬設科技執法

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（中央社記者高華謙新北18日電）新北市新店區成為人口移入熱區，交通問題浮上檯面，里長反映央北重劃區車多加上交通違規導致回堵。新北警方說，將加強巡邏，執行「快速到位」疏導，研議裝設科技執法設備。

新店區公所行動治理座談今天下午舉行，新北市長侯友宜出席，有里長提出上述反映。

針對央北重劃區附近車多且有多起交通違規，導致車流回堵，警察局承諾每月分析違規停車的熱時、熱區，並據此規劃聯合稽查勤務，請交通警察大隊督同新店分局加強巡邏，遇回堵等情形就進行「快速到位」疏導，並研議沿線裝設科技執法設備，以維持交通順暢。

會中也有多名里長提出人行空間改善意見，包括中正路行人空間規劃。市府說，經養工處與交通局辦理會勘，評估中正路既有道路寬度路側空間充足，可拓寬人行道，因此將研議提報中央補助，辦理整體人行道改善；而大坪林捷運生活圈也預計在今年3月底前進行友善步行計畫，檢討路口調整可行性。

針對里長關心污水接管進度，新北市政府水利局說，德安里、青潭里等屬新店地區污水下水第2期第7標工程範圍，預計今年底發包。另外，復興里污水工程則已請設計單位評估水理特性，將復興里工業區民宅生活污水納入新店第2期修正實施計畫爭取補助，待中央核定後，納入新店2期第6標，預計明年底發包。

至於瑠公圳整治，市府說，除了將有機會排除障礙的未納戶納入新店2期7標，進行接管可行性評估，區公所也將加強清淤頻率，環保局、市場處也會協助加強設置移動式監視器，及勸導附近攤商加裝油脂分離器。

新北市府表示，近年持續興辦社會住宅，已完成央北等4處共1152戶，目前則有民安、斯馨等214戶興建中，規劃中則有十四張B單元整體開發區及都更多元取得約1375戶。

民政局表示，新店區自108年行動治理座談會以來，各里長提案反映共計291件，至今已解除列管268件，執行達成率92%，市府團隊將繼續傾聽里長與基層意見，解決市民問題。（編輯：李錫璋）1130318