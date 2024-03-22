經濟部收回推薦 桃市府廢止3家SRF廠商入園同意

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市政府今天宣布，針對3家SRF發電廠進駐桃園科技工業園區投資案，因經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序已不完備，將依程序自即日起廢止原專案入園同意。

桃園市政府發布新聞稿表示，針對3家SRF（固體再生燃料）廠商（台灣立方、可寧衛、立疆）進駐桃園科技工業區案，經濟部3度來函表示，對廠商的推薦函僅是建議性質，不具法律效力，已予以收回推薦。

桃市府表示，因經濟部收回推薦函，3家SRF廠專案入園程序已不完備，將依程序自即日起廢止原專案入園同意。

桃市府說明，依照經濟部工業局民國109年12月23日「研商桃園科技工業區再生能源產業申請入園案」會議結論，入園申辦程序為廠商取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向桃園市政府推薦，廠商再向桃園市政府申請入園。

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桃市府指出，經濟部去年11月9日來函表示，「前開建議函僅為政策表述，屬機關對機關之建議性質，不具法律效力」，也提到「貴府如認無參採必要，本部即以本函予以收回對貴府之政策表述」，並於去年12月4日、今年1月18日函文中重申收回推薦函的立場，意謂本案3家SRF廠專案入園程序已不完備，市府將依程序廢止原專案入園同意。

桃市府也說，至於原已核發的超量污染物排放權許可證也將失去效力，市府經發局將接續發函廢止3家SRF廠商許可證，並由市府環保局依據廢止函駁回台灣立方申請的固定污染源設置許可。（編輯：方沛清）1130322