新北幼街貓骨折獲救 復原後遭認養與寵犬成玩伴

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市動保處指出，獲報2個多月大的橘色街貓「琥珀」骨折，經救援、手術復原後，牠與貓友「千尋」一同奔跑耍萌，引人愛憐遭一起收養，並與飼主家中柯基犬成最佳玩伴。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿表示，日前接獲通報，中和區民治街有1隻疑似受傷的小貓亟需求援，獲報後動保員到場發現1隻約2至3個月大的橘色幼貓，拖著後半身掙扎前行。

動保處指出，動保員見狀把小貓帶回，並由獸醫師黃繼霆進行檢傷，經X光檢查後確認為右後腳股骨遠端生長板骨折，股骨遠端生長板骨折好發於幼齡骨骼未完全發育成熟的動物，一般為外力損傷所致。

確認狀況後，動保處表示，黃繼霆立即幫小貓進行手術治療，以交叉骨釘固定，後續復原良好，動保處也為小貓取名為「琥珀」，但牠因生長板損傷導致骨骼生展異常，出現長短腳問題，但不影響「琥珀」奔跑活動。

動保員林廷昂說，在「琥珀」手術後的照顧期間，為協助牠復健行走，特地安置在辦公室並找來同齡幼貓「千尋」陪伴，因此常看到牠們一同奔跑玩耍的超萌身影，也讓前往認養貓咪的陳姓小姐瞬間遭圈粉，就連「千尋」也一併收養。

動保處表示，「琥珀」及「千尋」到新家後，不僅不怕陳小姐家裡的柯基犬，反而經常主動找柯基犬玩耍，柯基犬也對2貓很友善，2貓1狗成了最佳玩伴。（編輯：戴光育）1130325

新北市政府動保處日前在中和區民治街救援一隻小奶貓，經檢查確認為右後腳股骨遠端生長板骨折，幸手術後復原順利，動保處也為小貓取名為「琥珀」。（動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月25日