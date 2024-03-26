桃市美館工程款追加盼補助 鄭文燦：統籌款支應

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市府昨日表示，市立美館工程款追加約新台幣20.6億元，盼中央能依照原補助比例支持。行政院副院長鄭文燦今天視察後指出，希望先用統籌分配稅款支應，若不足再給予協助。

桃園市文化局昨天表示，桃園市立美術館新建工程已編列37億5000萬餘元，中央補助13.7億多元。桃園市長張善政上任後，工程單位估算減項追回、物調、漏項追加等後，總工程款至少需要再增加20億6000多萬元，希望中央能依照原補助比例支持。

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鄭文燦、文化部長史哲今天視察桃園市兒美館等處後接受媒體聯訪，鄭文燦指出，2019年間行政院及文化部補助此案13億7600萬元，他也爭取典藏及策展經費約5000多萬元，桃園市政府現在看起來工程預算還會再追加，希望先用統籌分配稅款支應，若有不足再給予協助，期能順利完工。

史哲表示，此案補助將近13.76億元，再加上軟體部分應是14.4億餘元，中央長期以來都有定期的工程督導會報，桃園市立美術館除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間缺工缺料問題外，沒有反映特別問題，且是從北到南相關前瞻基礎建設補助縣市藝文設施中，進度及成果相對讓人安心。（編輯：戴光育）1130326