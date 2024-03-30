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兒童節禮物 江金香媒合兩岸企業贊助東縣5學校

2024/3/30 15:38
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（中央社記者盧太城台東縣30日電）穿梭兩岸、從事旅遊事業的台東救國團海端鄉主任江金香，長期關懷偏鄉學童，近日媒合中國還有國內企業界，捐助台東5所偏鄉學校球具和米等物資。

今天上午是海端鄉廣原村和廣原國小的運動會及射耳祭活動，江金香帶著來自台北的企業人士共襄盛舉，除了贊助活動外，也了解目前學校的需求，將提供贊助。

江金香本業是穿梭中國大陸和台灣兩岸的旅遊業者，同時也是救國團台東縣海端鄉、延平鄉主任，平時除了帶團旅遊外，也關心偏鄉。經常媒合中國和台灣企業，資助台東偏鄉國小。

江金香今天接受中央社記者訪問表示，她從109年開始關心台東偏鄉學童，尤其是泰源國中，校長呂學興相當用心，球隊學生和老師同住學校，校長也會涉入他們生活圈，這次贈送學校球鞋，希望能再創高峰。

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她說，近日兒童節前夕媒合台北鑫富海國際股份有限公司董事長周錫銘、金進飛科技股份有限公司董事長林天生、國際同濟會台灣總會台北市樞石國際同濟會，以及中國商人，捐贈泰源國中、海端國中、加拿國小、廣原國小、錦屏國小等學校球隊鞋子、球具、AI智能電動車及米等物資。

呂學興表示，感謝江金香長期關注和幫忙學校球隊，媒合企業捐贈球隊所需，現在球隊總共有41名學生，學生來源主要是東海岸偏鄉的學童為主，還有幾名是台東市區國小，這捐贈的球鞋、球具、米等物資，都是球隊目前相當需要，學生會更努力。（編輯：謝雅竹）1130330

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