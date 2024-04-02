桃園機場歡慶兒童節 扭蛋送2000份飛機餅乾

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（中央社記者吳睿騏桃園機場2日電）桃園國際機場公司結合兒童節及桃園彩芋季，籌畫綠色機場親子月共同推廣在地慶典，在桃機設置2座超大型扭蛋機，裝滿機場限定飛機餅乾，歡迎旅客體驗扭蛋樂趣歡慶兒童節。

桃園國際機場公司助理副總經理余崇立致詞表示，機場公司致力為機場大聯盟員工打造友善職場工作環境，2018年首創國門托嬰服務，2022年更設立「桃園機場職場互助教保服務中心」（機場幼兒園），完整規劃0至6歲學齡前子女托嬰與教保服務，為員工創造安心無後顧之憂職場環境。

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余崇立說，4月22日是世界地球日，適逢兒童節及桃園彩芋季，舉行「我在桃機．芋見童心」活動，共同推廣在地慶典，更邀請幼兒園小朋友發揮創意，利用不同顏色造型彩芋及桃園機場各航廈意象貼紙製作卡片，將綠色機場及在地文化融入日常生活。

機場公司也特別邀請所有旅客一起感受綠色機場親子月喜悅，從即日起至15日，在第一、第二航廈出發大廳設置2座大型扭蛋機，免費送出限量2000份機場限定飛機餅乾，每天數量有限扭完為止，讓機場融入童趣氛圍，打造桃園機場專屬兒童節樂趣。（編輯：方沛清）1130402