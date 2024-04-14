金門退役交通船太武輪贈綠島 延續接駁使命

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（中央社記者張已亷金門縣14日電）金門縣政府今天將退役船舶「太武輪」贈送給綠島鄉公所延續使用，縣長陳福海表示，太武輪曾是大小金門交通橋梁，現在是台東、金門友好橋梁，讓城市友好、情誼永固。

金門縣政府觀光處發布新聞稿指出，台東縣長饒慶鈴率縣府團隊跨海到金門縣大同之家拜會陳福海，雙方就縣市互助討論。陳福海贈以太武輪意象設計陶瓷，饒慶鈴回贈優質池上米，提供金門縣社福團體膳食，兩縣延續及分享資源，共創彼此觀光與情誼。

陳福海表示，太武輪為金門縣營事業船舶，往返大、小金門搭載鄉親就學、就醫及工作，載運民生物資及郵件，或中轉搭機往返台灣交通載運船。

陳福海說，太武輪曾於民國90年首航中國廈門「小三通」，寫下兩岸歷史一頁，於111年7月31日航期屆滿，因應金門大橋111年10月30日開通，金烈航線需求銳減，太武輪歷史任務與使命圓滿完成。

陳福海指出，太武輪經台東縣綠島鄉評估符合使用需求，待整備後將交予綠島鄉公所，相關技術、航政、船務業務部分，由浯江輪渡有限公司及綠島鄉公所接續對接辦理，另外為保存大小金門海上交通記憶，金門縣府與烈嶼鄉公所已著手進行浯江輪活化與紀念展事宜。

饒慶鈴表示，希望雙方未來能繼續交流，推動雙向包機互訪，建立更緊密合作模式，讓彼此文化、經濟更加蓬勃發展，開創觀光商機。

台東縣政府人員表示，太武輪交由綠島鄉公所管理，以公船定位提供民眾交通需求，例如天候不佳飛機取消需醫療後送、颱風期間民生物資載運等，但不確定需要多久維修時間，尚未確定何時啟航。（編輯：蕭博文）1130414