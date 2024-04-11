饒慶鈴助「一臂之力」 捐款台東大學10萬獎助學金

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）國立台東大學為扶持弱勢學生，發起「一臂之力」募款獎助學金。台東縣長饒慶鈴獲悉後，立即捐出新台幣10萬元。

台東大學公關暨校友服務中心主任許秀霞今天告訴媒體，台東大學新任校長鄭憲宗為了扶持弱勢學生，讓學子們可以無後顧之憂的完成學業，於3月中旬發起「一臂之力」協力獎助學金專案，以「一臂」每單位10萬元的額度，大規模募款。

饒慶鈴昨天和鄭憲宗在官邸餐敘時，主動告訴鄭憲宗「我知道你最近在為東大弱勢的同學募款，我要當面告訴你，我也要響應捐助一臂之力」。

許秀霞表示，鄭憲宗原是到縣政府洽談公事的，沒想到，吃個飯居然有這麼大的驚喜，並徵詢饒慶鈴「能否公布縣長捐款給東大的消息？」饒慶鈴說「沒問題！只要是對學生們有幫助的事情，校長你就放手去做」。

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許秀霞表示，饒慶鈴在昨天就立刻將10萬元的「一臂之力」，匯入了東大校務基金帳戶，讓台東大學的師生都非常感動。

許秀霞表示，台東大學「一臂之力」的募款專案，目前已累積了「八臂」；捐款人包括饒慶鈴、校友、企業家，還有東大退休教授的默默響應，期待讓更多的學子受到協助。除了經費的挹注之外，JIA‧品家董事長林安鴻也宣布，將提供品家家品的產品，作為「一臂之力」捐款人的謝禮。（編輯：黃世雅）1130411