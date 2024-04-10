選拔金牌農村 台東富岡及萬安社區擠進22強決賽

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東縣政府以台東市富岡和池上鄉萬安社區，參加農業部金牌農村選拔，均進入22強決賽。台東縣長饒慶鈴希望再接再厲，抱回金牌榮耀。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，由農業部農村發展及水土保持署所舉辦的第3屆金牌農村競賽，代表台東縣角逐的富岡和萬安社區，在全台900多個參賽單位中脫穎而出，擠入第3屆金牌農村全國決賽22強。

饒慶鈴期望再接再厲，接棒第1屆永安社區的金牌、以及第2屆電光社區銅牌，將金牌農村最高榮譽續留台東。

台東縣農業處長江慧卿表示，金牌農村競賽目的在鼓勵農村地區積極發展，提升農村環境品質，改善農民生活條件，推動農村經濟轉型；這次富岡社區與萬安社區皆使出渾身解數，呈現自家生活、生產、生態的特色成果，其中富岡社區以富岡港常民生活創意體驗遊程、富岡地質公園環境推廣教育及港港好品牌展示近年社區青年回鄉參與成效。

萬安社區則是把最好吃的池上有機米帶到現場，供評審委員及民眾試吃，更讓大家了解維持最美的池上萬安稻田美景不變，是需要更多人的認同與共識的堅持。

江慧卿表示，感謝社區這幾個月的辛苦與努力，接下來是最後一哩路的現地評審，縣府會和社區一同努力，希望能為台東縣爭取第3屆金牌農村全國金牌殊榮，展現台東的美好與魅力。（編輯：郭諭儒）1130410