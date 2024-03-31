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台東首家私人合法露營場 成功鎮比西里岸營地搶頭香

2024/3/31 15:32（3/31 16:56 更新）
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台東縣政府今年3月中首發露營場設立登記給成功鎮「比西里岸營地」，成為台東首家完成設立登記程序的露營場，縣府呼籲業者盡速依法申設，促進觀光發展。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月31日
台東縣政府今年3月中首發露營場設立登記給成功鎮「比西里岸營地」，成為台東首家完成設立登記程序的露營場，縣府呼籲業者盡速依法申設，促進觀光發展。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 113年3月31日
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（中央社記者李先鳳台東縣31日電）台東縣府今年3月中首發露營場設立登記給成功鎮「比西里岸營地」，成為台東首家完成設立登記程序的露營場；縣府將持續輔導，也呼籲業者盡速依法申設，促進觀光發展。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布訊息表示，交通部觀光署今年3月1日修訂「露營場管理要點」，放寬農牧及林業用地露營設施設置限制，可額外設置不超出土地面積5%的場內聯絡道路，依據「露營場管理要點」及「非都市土地使用管制規則」，土地使用分區為建築用地者可作露營場經營（丁種除外）。

交觀處指出，業者仍須於建設完成後，依「露營場管理要點」辦理設置登記才可成為合法露營場；土地使用分區為農牧用地及林業用地者，則須於設置登記前先取得土地許可。

相關資料與申請計畫書皆已更新於「台東觀光旅遊網-行政資訊網-申辦項目-露營場專區」網站中供民眾自行下載使用；交觀處也呼籲既有露營場業者盡速依法進行申設流程，以免受罰。

輔導露營場合法化，台東縣府去年起舉辦多場說明會，縣長饒慶鈴在去年8月，到長濱鄉頒發土地許可函給心泊農場；由於心泊農場還未興建完成營地廁所，首張私人露營場的設立登記，由成功鎮「比西里岸營地」先取得。

「比西里岸Pisirian」位於成功鎮三仙社區1個濱海的小部落，過去為阿美族人養羊的地方，在部落中各處可見幾米的畫作、漂流木創作的羊群，充滿童趣。

而「比西里岸營地」鄰近成功鎮三仙台風景區，遊客可順道遊三仙台欣賞日出，營地採無痕露營模式，提供草坪及洗手台供旅人享受自搭帳及料理的樂趣，感受台東慢生活。（編輯：陳仁華）1130331

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#台東縣府
#台東縣政府交通及觀光發展處
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