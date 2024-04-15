更多編輯台推薦新聞：
伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂
國際

伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名
社會

法界：若宣告死刑合憲 可能限縮適用罪名

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整
生活

韓執政黨史上最大敗選 總統尹錫悅下一步可能怎麼走？一週大事彙整

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟
運動

影片／大谷翔平第175轟出爐追平松井秀喜 並列MLB日籍球員最多轟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

自行車路線認證活動至4月底 茂管處邀騎車、賞花

2024/4/15 10:59（4/15 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「茂林－高雄山城線」是交通部觀光署「16條多元路線踩點GO活動」中唯一「山岳型」路線，沿途花旗木自春末3月底起已陸續綻放。茂林國家風景區管理處邀民眾至高雄市六龜區沿台28線、台27甲騎車、賞花。（茂林國家風景區管理處提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月15日
「茂林－高雄山城線」是交通部觀光署「16條多元路線踩點GO活動」中唯一「山岳型」路線，沿途花旗木自春末3月底起已陸續綻放。茂林國家風景區管理處邀民眾至高雄市六龜區沿台28線、台27甲騎車、賞花。（茂林國家風景區管理處提供）中央社記者張已亷傳真 113年4月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄15日電）茂林國家風景區管理處配合交通部觀光署「16條多元路線踩點GO活動」，推廣「茂林－高雄山城線」自行車路線認證，沿途有花旗木盛開粉紅花朵，活動至30日止，邀民眾騎車、賞花。

茂林國家風景區管理處新聞稿指出，交通部觀光署「16條多元路線踩點GO活動」認證自今年1月至4月30日止，民眾只要騎完16條多元自行車路線中任一條路線，並至指定景點完成認證，就可獲得路線專屬限量紀念徽章，近日有許多車友趕在活動結束前取得認證。

茂管處長柯建興表示，「茂林－高雄山城線」是16條多元自行車路線中唯一「山岳型」路線，起訖點為高雄市美濃區美濃湖至六龜區六龜大橋，途經台28線、台27甲，非常值得挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯建興指出，「茂林－高雄山城線」恰好為高雄六龜區花旗木種植路段，花旗木又稱為「泰國櫻花」，粉紅色花朵自春末3月底開始已陸續綻放，使道路成為「粉紅大道」，路線兩旁一片粉紅襯著山林青綠，微風吹過時花瓣灑落，讓車友體驗名符其實的「桃紅陣雨樹」之美。

柯建興表示，為鼓勵民眾騎乘「茂林－高雄山城線」，茂管處推出運動毛巾、自行車背包等抽獎活動，另外民眾完騎後至「十八羅漢山服務區」認證，可現場獲得茂林路線限定好禮。（編輯：孫承武）1130415

#茂林國家風景區管理處
#交通部觀光署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99