更多編輯台推薦新聞：
台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能
產經

台積電先進封裝廠落腳嘉義 看懂什麼是CoWoS、為何要擴充產能

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血
政治

太陽花學運10週年重回現場 30秒審完服貿、行政院驅離濺血

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革
政治

專訪／周奕成：太陽花運動是時代先聲 惜未留下不可逆政治改革

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行
生活

影片／白沙屯媽祖進香啟程 萬眾嗨喊「進喔」與神同行

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄六龜花旗木綻放 茂管處3、4月開放園區賞花

2024/3/19 11:22（3/19 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台27甲線沿路可見粉紅綻開花旗木，是高雄春季夢幻景象。茂林國家風景區管理處與民間合作，3至4月間開放園區賞花。（茂林國家風景區管理處提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月19日
台27甲線沿路可見粉紅綻開花旗木，是高雄春季夢幻景象。茂林國家風景區管理處與民間合作，3至4月間開放園區賞花。（茂林國家風景區管理處提供）中央社記者張已亷傳真 113年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄19日電）茂林國家風景區管理處今天說，每年3月到4月間是高雄市六龜地區花旗木綻放季，台27甲線沿路可見粉紅綻開花旗木，茂管處與民間合作，3月到4月間開放園區讓遊客賞花。

根據茂管處發布新聞稿，茂管處長柯建興表示，新威森林公園每年吸引遊客走訪賞花，從園區內步道望向緊鄰的一貫道寶光建德神威天臺山道場，可見大片花旗木，但過去遊客無法直接從新威森林公園前往天臺山賞花，只能隔著一道圍牆遠望。

柯建興說，為讓民眾近距離賞美景，茂管處去年與道場合作，3月到4月間開放遊客從新威森林公園走進天台山花旗木園區賞花。

另外，新威森林公園每年春季3月是園區桃花心木葉子落葉季節，走在桃花心木步道上，細細觀賞微風落葉徐徐，格外充滿浪漫異國風情。

柯建興表示，遊客還能一遊風景區其他景點，如寶來溫泉、不老溫泉，而茂林有豐富天然地景和紫斑蝶生態，屏北地區也充滿原住民特色文化及美食，民眾可到茂林國家風景區走走，感受浪漫遊程。（編輯：李明宗）1130319

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.29