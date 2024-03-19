高雄六龜花旗木綻放 茂管處3、4月開放園區賞花

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（中央社記者張已亷高雄19日電）茂林國家風景區管理處今天說，每年3月到4月間是高雄市六龜地區花旗木綻放季，台27甲線沿路可見粉紅綻開花旗木，茂管處與民間合作，3月到4月間開放園區讓遊客賞花。

根據茂管處發布新聞稿，茂管處長柯建興表示，新威森林公園每年吸引遊客走訪賞花，從園區內步道望向緊鄰的一貫道寶光建德神威天臺山道場，可見大片花旗木，但過去遊客無法直接從新威森林公園前往天臺山賞花，只能隔著一道圍牆遠望。

柯建興說，為讓民眾近距離賞美景，茂管處去年與道場合作，3月到4月間開放遊客從新威森林公園走進天台山花旗木園區賞花。

另外，新威森林公園每年春季3月是園區桃花心木葉子落葉季節，走在桃花心木步道上，細細觀賞微風落葉徐徐，格外充滿浪漫異國風情。

柯建興表示，遊客還能一遊風景區其他景點，如寶來溫泉、不老溫泉，而茂林有豐富天然地景和紫斑蝶生態，屏北地區也充滿原住民特色文化及美食，民眾可到茂林國家風景區走走，感受浪漫遊程。（編輯：李明宗）1130319