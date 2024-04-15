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屏東自來水普及率破7成 周春米：4年拚達9成

2024/4/15 14:00
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東自來水供水普及率在今年3月突破7成，今天舉辦慶祝活動，屏東縣長周春米表示，希望拉高每年成長率，普及率力拚4年達9成。

台灣自來水公司、經濟部水利署及屏東縣政府今天在水公司屏東營業所，舉辦屏東自來水供水普及率破7成慶祝活動，為感謝屏東鄉親接用自來水，達成普及率7成的幸運用戶及前後各5名，送出洗衣機及微波爐等家電，經濟部次長林全能、台水公司董事長李嘉榮及周春米等人均出席。

林全能致詞指出，感謝水利工程建設過程、第一線台水人員及業者努力及屏東鄉親踴躍支持，讓打拚有成果。

周春米說，謝謝大家多年來將士用命，讓屏東自來水普及率在今年3月破7成，希望提升每年成長率，力拚4年達9成。

李嘉榮表示，屏東在民國105年自來水普及率不到5成，爭取新台幣71億元投入，包含水源開發、淨水廠修擴建、延管及用戶接管工程等，將持續爭取預算，讓屏東縣供水普及率向全國標準邁進。

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經濟部指出，屏東地區因地下水源豐沛，以往居民習慣使用地下水，接用自來水意願不高，但近年來因極端氣候旱澇不均現象頻繁，及地下水有遭受污染情形，影響屏東居民用水與生活品質。

台水公司民國106年起推動水源開發及淨水場建置，包括潮新、萬丹、屏北、九如、內麟、萬巒、竹田及鹽埔淨水場及地下水井24口，增加每天供水能力9.5萬噸，屏東縣政府開發林邊伏流水，移由水公司作為水源，管線長度增加850公里，執行近200件延管工程，將配水管線布設到家戶門前，統計至今年底以增加6萬3000戶，用水戶數達20萬8851戶。（編輯：謝雅竹）1130415

#台灣自來水公司
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