南投爭取國際觀光團客 擬推千元補助、散客優惠

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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）爭取國際觀光客回流，南投縣政府觀光處今天表示，下半年推出入境遊客補助方案，規劃1名國際團客補助新台幣500元至1000元由旅行社申請，國際散客也規劃優惠，細節持續研擬。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，去年菲律賓來台旅遊人數達35萬人次，是重要入境旅遊國家之一，為向菲律賓旅行業者介紹南投新旅遊景點並行銷南投7大旅遊軸線，積極結合縣內觀光產業聯盟邀菲律賓旅行業者踩線，實地探訪景點現況並討論行程如何安排。

踩線團昨天參觀九族文化村、妮娜巧克力夢想城堡，並至牛耳藝術渡假村與南投業者交流，縣府觀光處副處長林秀梅出席介紹南投大型主題活動如南投星空季、南投世界茶業博覽會、南投巧克力咖啡節、南投燈會並分享新景點；菲律賓踩線團今天探訪竹山紫南宮等地。

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觀光處表示，南投是觀光大縣，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前有很多國際觀光客來旅遊，隨著疫情結束，縣府積極爭取國際遊客回流，也持續利用各推介場合行銷景點，透過踩線行銷等類似交流，希望帶動包含菲律賓在內更多國際遊客到南投。

觀光處表示，今年持續派員前往重要國際客源國家推動遊程及行銷新景點，下半年也將推出入境遊客補助方案，持續優化國際觀光客友善環境，積極爭取國際觀光客回流，今年南投茶博會、巧咖節等大型活動也會加強國際化友善指標及指引，讓國際客更便利。（編輯：黃世雅）1130417