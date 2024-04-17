花蓮森林路跑因地震延期 6/30為愛重新起跑

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮強震影響，原訂5月5日在花蓮光復鄉大農大富舉辦的蔬跑盃森林路跑，考量部分道路受損等因素，延至6月30日且提前1個小時開跑，盼踴躍報名參加，助花蓮重新站起來。

對於延期一事，主辦單位左右為難，負責人林筠騏表示，地震發生後，本是朝著如期舉辦的方向去思考各種解決方案與配套措施，「但後續餘震不斷、又有更多災情傳出，加上交通中斷，與遊覽車公司溝通後仍有安全疑慮。」只好延至6月30日舉辦。

但此時間已鄰近夏日，天氣炎熱，為避免跑者中暑，除增設降溫設備之外，也將活動時間提前1個小時舉辦，改為5點半開跑，讓大家能開心又安全的參與活動。

林筠騏說明，這次總報名人數逾3000人，近一半是來自西部，為環保減碳，本就鼓勵參賽選手搭乘主辦單位安排的從台北直達活動場地接駁車，也受到參賽選手的支持，「在蘇花公路無法讓大客車通車之前，這些選手就無法參賽，加上花蓮仍有不少地方還在搶修中，包括受災最嚴重的秀林鄉也有逾百名鄉親報名參賽，此時正是修復家園的時刻，恐無心情參與活動，因此在考量整體安全性及舉辦活動的適當性前提下，決定延期。」

地震重創花蓮，特別是花蓮的觀光產業，災情過後更需要的是支持，相信6月的花蓮已修復完畢，大家一起以實際的行動幫助花蓮重新站起來；現已重新開放報名，歡迎大家踴躍參與。

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只有創意公司與慈濟基金會共同主辦的蔬跑盃路跑活動，藉此推廣低碳飲食及蔬食的重要性，同時帶動無肉經濟，以及提供一個健康環保永續的活動。全程賽事無紙化，以電子成績單證明完賽，抽獎及市集點數兌換以線上系統完成；參賽及完賽獎品與大愛感恩科技合作植福4寶，例如獎牌首創以100%原色無染綠色回收寶特瓶製作，運動毛巾也是以回收寶特瓶製成，總共回收30032支寶特瓶，以呼應循環經濟。

補給站將由「慈濟慈善事業基金會」結合當地小農或部落蔬果提供，全程將提供好吃、好喝的蔬食一口餐及飲品。秉持「食當地」精神，除帶動地方經濟，也能透過路跑身體力行低碳飲食、環保永續，期能有更多企業響應支持，更號召員工參與，促進員工健康，也是永續經營的一環。（編輯：黃世雅）1130417