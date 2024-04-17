屏東30年屋占全縣住宅半數 縣府首辦危老專業講座

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）近期花蓮大地震引發社會關注危險老舊建築，屏東縣屋齡30年以上老屋占全縣住宅半數以上，縣府首辦危老重建進階專業課程宣導危老重建政策。

屏東縣政府城鄉發展處官員告訴中央社記者，今年巡迴各鄉鎮市舉辦危老重建說明會、一般課程及進階專業課程，已辦理6場說明會、9場一般課程，首場進階專業課程今天開放報名，專業人士或想進一步了解危老政策的民眾皆可報名。

城鄉處今天發布新聞稿指出，屏東縣屋齡30年以上的老屋超過18.3萬棟，占全縣住宅總量一半以上。老屋耐震能力較差，危老屋重建是當前重要課題。

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城鄉處表示，今年委託長榮大學擔任輔導團辦理說明會與課程宣導危老重建政策，第一場專業講習將在5月7日於屏東縣政府北棟205多媒體室舉辦。

城鄉處說，課程邀請專稼開發管理顧問公司盧總經理，說明危老重建實務操作及解釋函令解析和案例分享；以及列科法不動產估價師事務所顏所長，說明危老重建開發可行性及財務評估規劃。專業講習針對專業人士或相關從業人員，課程內容將深入實務面操作及經驗分享。（編輯：黃世雅）1130417