新北市鐵道馬拉松接力賽 上千隊參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北21日電）俗稱追火車的新北市鐵道馬拉松接力賽今天上午在福隆地區起跑，新北市長侯友宜表示，今年新增「企業團體競賽組」，吸引超過100隊參與，使得總參與隊數達1100隊。

俗稱追火車的鐵道馬拉松接力賽共分7個棒次，合作接力，今天上午6時許在侯友宜等人鳴槍下，上千名女性選手擔任首棒跑者，由福隆的福容飯店彩虹橋前廣場起跑，場面壯觀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜接受媒體聯訪時表示，今年新增企業團體競賽組，希望隊員能合作展現企業精神，一受理報名就秒殺，共有100多隊報名，使得今年報名隊數達1100隊，連同家屬等相關人員，參與活動的人數將近兩萬人，不僅為地方創造可觀的經濟效益，隊員間互相合作，可讓團隊合作更緊密。

觀旅局表示，今年鐵道馬的棒次共分女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒及迎神棒等7棒，獎牌設計更是發揮巧思，每一棒的完賽獎牌皆跳脫以往單色設計，注入各棒的代表色彩，並將貢寮、雙溪的特色景點刻印呈現，讓新北美景隨身帶著走，收藏價值極高。（編輯：張銘坤）1130421